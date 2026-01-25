SUBVENCIÓ
El creper va obrir un negoci anterior amb diner públic
El comú d’Andorra la Vella va donar suport l’any 2017 al projecte Two Brothers
Ahmed Agharbi, conegut actualment per ser el propietari de la creperia de la Rotonda, va obrir l’any 2017 un negoci anterior amb el suport del comú d’Andorra la Vella mitjançant un programa d’ajudes adreçat a joves emprenedors. Així ho recull un vídeo publicat aquell mateix any pel Servei de Joventut d’Andorra la Vella, en què es dona a conèixer el projecte empresarial Two Brothers.
Segons s’explica en el vídeo, el comú va subvencionar un total de 110 joves emprenedors entre els anys 2009 i 2017 i en el testimoni recollit, Ahmed Agharbi explicava que la seva proposta es basava a oferir “qualitat i el millor preu”, amb la venda de creps i gofres a un euro, així com biquinis de pernil dolç i formatge. També detallava que la idea d’obrir el negoci va sorgir arran de la seva experiència laboral prèvia, en què considerava que “no es valora el treballador”.
En relació amb el procés d’obertura, Agharbi afirmava que els tràmits amb el comú i el Govern no van ser complicats, mentre que la principal dificultat va ser trobar un local ben ubicat i amb un preu assequible. En el vídeo, el jove emprenedor s’expressa amb fluïdesa en català.