ANDORRA LA VELLA
El comú inicia les actuacions per solucionar les filtracions a la plaça del Poble
El cònsol major de la parròquia, Sergi González, ha indicat que s'espero que durant el primer trimestre de l'any es resolguin les incidències
El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, afirma que "aquesta setmana s'ha fet una reunió amb la direcció facultativa, la constructora i la propietat de l'aparcament per marcar els punts on hi ha filtracions" i "fer les accions corresponents per corregir-les i solucionar-les". Així ho ha explicat el polític en declaracions a l'ANA, tot referint-se a l'actual estat de la plaça del Poble. Segons González, "espero que durant el primer trimestre" de l'any, amb totes "aquestes actuacions, puguem resoldre la majoria de les filtracions".
En aquest sentit, González ha recordat que les pèrdues d'aigua "ja venien d'abans". És a dir, és cert que "han sortit algunes per la nova plaça", però "ja venien de fa temps", ha matisat. "Com sempre he dit, l'obra no està acabada, encara no l'hem recepcionat", ha detallat.
D'igual forma, el polític ha volgut deixar clar durant la seva intervenció que "sempre hi ha hagut una predisposició positiva per part del comú". "El que volem és que els tècnics puguin fer la seva feina", que "la constructora trobi una solució" i que, després, "l'empresa que es té contractada faci els controls de qualitat", ha relatat.
A tall d'exemple, González ha explicat que "durant aquest any hem tingut el Poblet de Nadal" i "s'ha vist que la plaça funciona". "Hem tingut un Poblet de Nadal com no l'havíem tingut mai amb sis cassetes més, amb més espai, amb una valoració molt positiva, tant dels venedors, com de la ciutadania, com dels visitants", ha narrat. "Abans teníem una plaça de pas, d'asfalt, on no hi havia zones per jugar, on no hi havia arbres" i ara "tenim una amb una vida brutal i una gran esplendor".
Preguntat sobre la possibilitat de 'tornar a aixecar la plaça', tal com ha insinuat en més d'una ocasió el líder de la minoria comunal, David Astrié, González ha confirmat que "això és completament fals" i que només "s'aixecarà alguna part puntual", com ara "alguna jardinera". "Crear aquest alarmisme no és necessari" i menys "quan en comissions se'ls ha parlat clarament de la situació" envers l'obra, ha conclòs.