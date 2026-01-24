SANT JULIÀ DE LÒRIA
L’eixamplament de la carretera fins a Juberri s’enllestirà abans del 2027
L’amplada del tram on s’actuarà és de cinc metres i els treballs permetran que en guanyi un més per carril
El comú de Sant Julià de Lòria completarà l’eixampla de la carretera de la Rabassa aquest any. Segons explica el cònsol major, Cerni Cairat, el tram on es faran les obres se situa en un dels últims revolts abans d’arribar al poble de Juberri, prop de la canal de les Fontanelles. “Gràcies a aquests treballs, tindrem la carretera de la Rabassa fins a Juberri en bones condicions, amb un ample de via segur on puguin circular vehicles grans, com autobusos, sense problemes”, assenyala el mandatari.
La zona on es faran les obres és molt estret. L’amplada no arriba a cinc metres. Els treballs permetran eixamplar la via en un parell de metres en total, ja que cada carril farà tres metres i mig d’amplada. “És un punt on cal actuar amb prioritat perquè hi ha molt trànsit de cotxes i d’autobusos”, recorda el cònsol. La carretera no la utilitzen només els veïns de Juberri, sinó també els turistes que visiten Naturland, els jardins o els boscos de la Rabassa, així com els camions carregats de terres que transporten els residus de les obres de la parròquia a l’abocador de la Rabassa. En el tram on s’intervindrà hi va haver, l’octubre del 2024, un despreniment de terra i rocs provocat per precipitacions intenses que va obligar a tallar la circulació durant tot un dia.
Amb quin calendari treballa la corporació? Actualment, s’estan acabant de polir els últims detalls del plec de bases per poder licitar el concurs durant el primer trimestre d’aquest any. Un cop estudiades les ofertes de les empreses, el comú adjudicarà els treballs, si no hi ha cap contratemps, cap al començament de l’estiu. Les obres es desenvoluparien durant la segona meitat de l’any amb l’objectiu que poguessin estar enllestides abans del 2027.
Tot i que el cost exacte del projecte no podrà saber-se fins que se signi el contracte amb l’adjudicatària, el comú estima que se situarà prop de 600.000 euros. És per aquest motiu que el pressupost comunal per al 2026 ja inclou una partida amb aquest mateix import. Si la factura fos més alta, la corporació podria aprovar un suplement de crèdit –una eina financera d’ús molt habitual en l’administració– per pagar els treballs.
Cal recordar que la corporació actual ha fet altres millores a la carretera de la Rabassa. Fa just un any va eixamplar el tram de la via situat a la zona de la canal de Comabella, uns metres després de la urbanització d’Auvinyà circulant en sentit nord. En aquest punt hi havia un risc de col·lisió considerable, sobretot quan coincidien un turisme i un autobús o un camió. El revolt era tan estret que un dels vehicles havia de cedir el pas a l’altre.