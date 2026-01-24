OCI
La Cortinada inaugura una nova sala comunitària per a infants i famílies amb bona acollida veïnal
L'espai obre cada dissabte a la tarda, de les tres fins a les set
Una quinzena de pares i mares, acompanyats d’una altra quinzena d’infants, han assistit aquest dissabte a la inauguració del nou espai d’esbarjo per a infants i joves que el comú d’Ordino ha posat en funcionament a la planta baixa de l’edifici del Quart de la Cortinada. "Som un barri residencial, som tot famílies", murmuraven els pares i mares que han comentat que es tracta d'un espai per "refugiar-se en dies com avui, en què el clima no acompanya", ha expressat la Georgina. La iniciativa ha tingut una bona acollida i ha respost a una demanda creixent de les famílies del poble.
La consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol, ha explicat que es tracta "d’una sala oberta a tots els infants de la parròquia, que poden venir acompanyats de la família", i que obre cada dissabte a la tarda, de les tres fins a les set. L’espai compta amb una persona encarregada d’atendre els usuaris i d’ajudar-los amb tot allò que necessitin durant l’estada.
Segons Armengol, el projecte ha volgut donar sortida "a aquella franja d’edat de nens que encara no poden anar al Punt Jove, però que necessiten un lloc on poder jugar, veure els seus companys, estar amb els pares i gaudir d’un espai de comunitat". La consellera ha remarcat que la Cortinada "és un poble que ha crescut moltíssim" i que, per aquest motiu, "hi ha hagut molta demanda d’un espai d’aquestes característiques".
La sala, que es feia servir de magatzem pel material de Festa Major, s’ha concebut com un espai polivalent, amb zones de joc compartit per als infants més petits i espais més tranquils perquè els nens i joves puguin fer deures, treballs en grup o jocs de taula. Alguns pares i mares assistents han valorat molt positivament la proposta, destacant que es tracta d’un espai proper, segur i pensat per compartir temps en família sense sortir del poble. "I aquí em trobo amb els amics! És el divertit!", ha exclamat l'Aniol, un dels infants. "Molt bona idea fer-ho a la Cortinada. No tenim res pels nens, i més encara amb aquest temps", ha celebrat l'Elia. En Raül, un altre pare, ha reiterat que "a l'hivern estan reduïts al temps, per la neu i el clima, que estiguin aquí recollidets i calentets cal celebrar-ho".
Durant aquest primer any de funcionament, el comú ha previst programar activitats puntuals per donar a conèixer el potencial de la sala. Armengol ha avançat que s’hi organitzaran espectacles que s’anunciaran a través de les xarxes comunals, com ara tallers d’arts plàstiques, espectacles de màgia, concerts musicals o propostes de dansa adreçades als infants més petits. L’acte inaugural, revist per aquesta tarda, s'ha hagut d'ajornar a causa del mal temps, que ha impedit l’arribada de la persona que havia de dur a terme l'activista 'A tota màquina'. Davant les dificultats a la carretera, el comú ha decidit ajornar l’activitat una setmana i mantenir, en canvi, el berenar i la inauguració oficial de l’espai.
Pel que fa a la ubicació, la consellera ha volgut fer valdre la cessió del Quart de la Cortinada i el simbolisme de l’espai, ja que antigament havia estat l’escola del poble. De moment, el comú ha decidit mantenir aquesta sala com a punt de trobada per als infants i les famílies, tot recordant que no es tracta d’una aula escolar, sinó d’un espai obert on els més petits han de venir acompanyats i els més grans poden gaudir d’una certa autonomia.