ORDINO / LA MASSANA
El Cicle de cinema de muntanya i viatges obre amb un documental sobre el Mekong
El comú d’Ordino i el de la Massana enceten una nova edició del Cicle de cinema de muntanya i viatges, una proposta cultural consolidada que combina projeccions i conferències relacionades amb l’aventura, la natura i la descoberta personal. El cicle s’ha inaugurat amb una exposició col·lectiva de l’Associació Fotogràfica Valls del Nord (AFVAN), que es pot visitar a la biblioteca comunal Antoni Morell de la Massana.
Enguany, el cicle inclou nou sessions, que combinen documentals, relats de viatges i conferències que exploren la relació entre l’ésser humà i el medi natural. L’activitat començarà el 26 de gener a l’Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO) amb la projecció El riu dels set noms, de Sergi Ricart, un viatge poètic pel riu Mekong que reflexiona sobre l’exploració, la lentitud i una manera més essencial de viure la muntanya.