Civisme

Escaldes es planteja ampliar la recollida porta a porta a més barris

El comú encara no s'ha fixat un calendari per desplegar el projecte

Accés al comú d’Escaldes-Engordany.

Accés al comú d’Escaldes-Engordany.Fernando Galindo

Víctor González
Publicat per
Víctor González
Escaldes-Engordany

Creat:

Actualitzat:

El comú d'Escaldes-Engordany es planteja ampliar la recollida d'escombraries porta a porta a més barris de la parròquia. Actualment, el sistema s'aplica només als Vilars. La corporació encara no s'ha fixat un calendari per desplegar el projecte. Abans, ha assenyalat la cònsol major, Rosa Gili, caldrà estudiar-ne bé la viabilitat, tenint en compte factors com la característica dels habitatges en cada zona.

tracking