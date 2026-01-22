Civisme
Escaldes es planteja ampliar la recollida porta a porta a més barris
El comú encara no s'ha fixat un calendari per desplegar el projecte
El comú d'Escaldes-Engordany es planteja ampliar la recollida d'escombraries porta a porta a més barris de la parròquia. Actualment, el sistema s'aplica només als Vilars. La corporació encara no s'ha fixat un calendari per desplegar el projecte. Abans, ha assenyalat la cònsol major, Rosa Gili, caldrà estudiar-ne bé la viabilitat, tenint en compte factors com la característica dels habitatges en cada zona.