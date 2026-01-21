ENCAMP
Mor l’exconsellera general Maria Pilar Riba Font
L’exconsellera general Maria Pilar Riba Font va morir ahir amb 81 anys. La difunta va ser parlamentària pel PS en dues legislatures entre el 2005 i el 2011 per la circumscripció d’Encamp, després de guanyar dues vegades les eleccions com a número dos fent llista amb Josep Dallerès. Riba va néixer el 10 de maig del 1944 a Encamp i durant l’etapa parlamentària va exercir de vicepresidenta de la comissió legislativa de sanitat i medi ambient, i va representar Andorra a l’Assemblea de la Francofonia i al Consell d’Europa, on va formar part de diversos comitès centrats en la igualtat de gènere, els serveis socials i la cultura.
Dallerès va destacar que la finada va ser una persona “diligent, treballadora i de paraula”, ja que “s’hi podia comptar” i “no calia signar cap paper perquè sempre complia el que havia dit”. La missa funeral és divendres a dos quarts de quatre a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp. La família rebrà el dol al matí al tanatori nacional d’Encamp.