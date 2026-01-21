Escaldes-Engordany
Les pluges provoquen un "petit" despreniment de rocs a la carretera d'Engolasters
El comú explica que els operaris dels serveis de circulació intentaran treure la roca i netejar la calçada
El comú d'Escaldes ha alertat d'un "petit" despreniment de rocs a la carretera d'Engolasters, abans de l'encreuament amb la carretera de la Solana, provocat per les pluges dels darrers dies. Una roca de dimensions considerables ha caigut al voral aquest matí, provocant que algunes pedres petites envaeixin la calçada, però sense cap més afectació. El comú explica que els operaris dels serveis de circulació intentaran treure la roca i netejar la calçada, i en cas que no es pogués "es demanaria ajuda al Coex".
Un altre "petit" despreniment ha ocorregut aquest matí al camí d'Ensucaranes, quan han baixat alguns rocs de la muntanya. Tot i això, el comú apunta que el camí continua sent practicable i que treballadors especialistes el netejaran.