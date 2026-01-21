SANT JULIÀ DE LÒRIA
La Germandat reparteix 2.700 racions d’escudella
Tot i la pluja de primera hora i els flocs de neu que van començar a caure amb intensitat al migdia, la Germandat de Sant Sebastià va tornar a repartir ahir unes 2.700 racions d’escudella en una de les jornades més arrelades del calendari festiu lauredià.
Després de la celebració de la missa de l’assemblea anual de la Germandat, la protagonista de la jornada va ser, com era d’esperar, l’escudella. Una cinquantena de voluntaris van treballar des de primera hora del matí a l’aparcament de Reig Patrimonia per preparar la sopa. L’escudellaire major, Pere Obiols, va destacar que d’entre els voluntaris hi ha una desena de joves. “És una gran satisfacció que la gent jove s’hi acostumi i que torni a les tradicions”, va celebrar.
Una cinquantena de voluntaris van preparar la sopa
El cònsol major, Cerni Cairat, va destacar que, més enllà de l’aliment, el plat simbolitza la cohesió comunitària i la continuïtat de la tradició a la parròquia. El mandatari, de fet, va voler reconèixer públicament la tasca desinteressada dels membres de la Germandat.
Tot i que les olles van començar a bullir ahir ben d’hora, la feina sol començar molt abans. Dilluns al vespre els voluntaris van enllestir la preparació dels ingredients: 255 quilos de verdura i 465 de carn, i també cal comptar-hi les mongetes, l’arròs i la pasta. La cocció, amb les típiques olles fumejants, va allargar-se fins a primera hora de la tarda.
L’escudella de Sant Sebastià se celebra des del 1988 i fa 34 anys que s’organitza de manera totalment autònoma amb escudellaires del poble, després d’unes primeres edicions amb el suport de col·lectius de Girona i Andorra la Vella. Actualment, la Germandat aplega mig miler de membres.