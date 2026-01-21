Infraestructures
El comú d’Encamp millorarà l’accés a la captació d’aigua de Montuell per reforçar la seguretat
L'empresa adjudicatària dels treballs ha estat Construccions Entrimo, SLU, per un import d'uns 88.000 euros
El comú d’Encamp preveu dur a terme un projecte de millora de l’accés a la captació d’aigua de Montuell, una infraestructura que abasteix Encamp i que actualment presenta importants dificultats d’accessibilitat i seguretat, tal com han explicat des de la corporació. L’accés existent és estret, amb una forta inclinació i té mancances en matèria de protecció, fet que dificulta les tasques habituals de manteniment i inspecció de la instal·lació.
L’objectiu principal del projecte és fer més segur i accessible l’accés a la captació, alhora que es milloren les condicions de treball del personal tècnic i es reforçarà la seguretat general de la infraestructura, segons han indicat fonts del comú. Per garantir l'accessibilitat es preveu la construcció d’una nova escala i una passarel·la metàl·lica, amb replans, esglaons i baranes de protecció. També es millorarà l’accés a la caseta de serveis i a la cambra de vàlvules i s'executarà un nou vessador a la presa. Tanmateix, es revisaran possibles esquerdes o juntes del mur.
Paral·lelament, es netejaran els sediments acumulats a la presa, es faran millores en el drenatge de la zona final de l’accés i s'adequaran alguns esglaons amb materials integrats a l’entorn. Finalment, s'instal·larà una nova tanca per reforçar la seguretat de l’accés.
Tal com es publica al BOPA, el comú ha adjudicat a l’empresa Construccions Entrimo, SLU, l’execució dels treballs per un import d'uns 88.000 euros. D’acord amb el que estableix el plec de condicions, el termini d’execució és de vuit setmanes a partir de l’inici de les obres, que començaran un cop les condicions meteorològiques, especialment la presència de neu, ho permetin.
Les obres es duran a terme majoritàriament amb mitjans manuals per minimitzar l’impacte ambiental i facilitar el treball en un entorn natural i de difícil accés. Només s’utilitzaran mitjans mecànics lleugers en el tram inferior de l’obra i un cop finalitzats, el riu i el seu entorn es deixaran nets i restaurats, segons han explicat des de l'administració encampadana.