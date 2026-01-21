ENCAMP
El Cicle Cultural fa una aposta de nou pel talent local
La proposta consolida el model iniciat l’any passat, segons el comú
El comú presenta una nova edició del Cicle Cultural Encamp amb una programació amb deu espectacles entre el gener i el juny. El conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú, Joan Sans, va destacar que la proposta consolida el model iniciat l’any passat, basat en la qualitat artística, la diversitat de disciplines i la fidelització del públic.
El tret de sortida serà avui a dos quarts de nou del vespre a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural. Le porteur d’histoire, d’Alexis Michalik, serà la primera obra a aixecar el teló. La proposta, coorganitzada per l’ambaixada de França, té bona resposta per part del públic.
Aquest mes també pujarà a l’escenari l’espectacle 22 caixes, de l’actriu i ballarina encampadana Aina Sánchez. La representació tindrà lloc el pròxim 30 de gener a dos quarts de nou i el 31 de gener a les set de la tarda a la sala de festes del Complex.
Entre els plats forts destaca el concert Gala i Ovidio, que protagonitzaran la cantant Aida Tarrío i el productor Raül Refree, el 21 de març. Tarrío és coneguda per ser una de les veus de Tanxugueiras i Raül Refree és productor i músic i ha treballat per a altres artistes coneguts del panorama musical, com Kiko Veneno, C. Tangana, Ricky Martin o Sílvia Pérez Cruz.
Pel que fa a les propostes infantils, sobresurt el musical Alícia al vaixell de les meravelles, de Trencadís Produccions. Se celebrarà el 7 de març a les cinc i està recomanat per a infants a partir de sis anys. Tots els espectacles se celebraran a la sala de festes del Complex, a excepció de PICASSa, que es representarà a l’edifici de Ràdio Andorra, el 7 de febrer.