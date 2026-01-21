El Centre Cultural reobrirà “al 100%” entre final de maig i inici de juny
El despreniment a la façana, provocat per un defecte en una peça de subjecció, ha endarrerit els treballs dues setmanes
El comú de Sant Julià de Lòria prepara una reobertura “al 100%” del Centre Cultural entre final de maig i principi de juny amb un programa d’actes “a l’altura de la cultura” de la parròquia, segons va apuntar ahir el cònsol major lauredià, Cerni Cairat. Pel que fa al despreniment, el novembre de l’any passat, d’una part de la façana, el mandatari va apuntar que ja se n’han determinat les causes. L’origen de l’incident va ser un defecte en una peça de subjecció. L’accident només va provocar danys materials i ha comportat un retard de dues setmanes en els treballs. Aquest entrebanc, però, no ha compromès la data d’inauguració prevista de l’equipament cultural.
“Tenim moltes demandes per programar espectacles, cosa que ens fa molta il·lusió”
La reactivació dels auditoris ha despertat l’interès d’artistes i programadors dels països veïns: “Tenim moltes demandes per programar espectacles, cosa que ens fa molta il·lusió.” Concretament, Cairat va detallar que la reobertura del Centre Cultural permetrà recuperar esdeveniments com la Temporada de teatre conjunta amb Andorra la Vella i el Cicle de teatre en francès, organitzat amb la col·laboració de l’ambaixada francesa. “Els auditoris també donaran servei a les entitats del tercer sector, les associacions culturals de la parròquia i la Universitat d’Andorra”, va afegir el cònsol.
La negociació amb les asseguradores ha endarrerit els treballs
La biblioteca, el vestíbul i la cafeteria, a la planta baixa, i els seminaris, a la primera planta, ja van reobrir al públic fa just un any. Aleshores el comú ja va organitzar un programa d’actes amb activitats durant tot un cap de setmana per celebrar la recuperació parcial de l’equipament.
Ajornament
La data de reobertura de tots els espais del Centre Cultural s’ha anat ajornant tal com avançaven els treballs de reconstrucció de l’edifici. Un factor que ha alentit els treballs ha estat la negociació amb les asseguradores, amb qui finalment va tancar-se un acord per set milions i mig d’euros en concepte de restitució dels danys de l’incendi de novembre del 2022. També l’ha frenat, va assenyalar Cairat, “la necessitat de definir millor el projecte, perquè quan vam arribar al comú [gener del 2024] faltava certa concreció”. Malgrat tot, “el més important ara és que tot i l’espera el Centre Cultural tornarà a funcionar amb normalitat”.
La reobertura de l’equipament cultural també permetrà que l’escudella de Sant Sebastià, celebrada ahir, recuperi definitivament la ubicació tradicional: les escales d’accés al Centre Cultural i la plaça de la Germandat. L’alternativa, el 2023, el 2024 i aquest any, ha estat l’aparcament de Reig Patrimonia.