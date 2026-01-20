Tradició
Sant Julià reparteix prop de 2.500 racions en l'escudella de Sant Sebastià
Hi han participat una cinquantena de voluntaris, dels quals una desena de joves
Tot i La intensa nevada, la Germandat de Sant Sebastià ha repartit avui al migdia unes 2.500 racions d'escudella entre els ciutadans de la parròquia. Una cinquantena de voluntaris han treballat des de primera hora del matí per preparar la sopa. L'escudellaire major, Pere Obiols, ha destacat que d'entre els voluntaris hi ha una desena de joves. "És una gran satisfacció que la gent jove s'hi acostumi i que torni a les tradicions", ha celebrat Obiols.