Ordino estrena un nou espai d’esbarjo per a infants i joves a la Cortinada

El servei obrirà els dissabtes a la tarda durant el curs escolar i oferirà activitats, jocs i suport educatiu a partir de dissabte

Cartell del comú d'Ordino informant de la nova sala d'esbarjo de la Cortinada.Comú d'Ordino.

Andorra la Vella

El comú d’Ordino obrirà el proper dissabte 24 de gener un nou espai d’esbarjo adreçat a infants i joves de la parròquia. L’equipament, ubicat a la planta baixa de l’edifici del Quart de la Cortinada, vol esdevenir un punt de trobada segur, proper i adaptat a les necessitats de les famílies, amb l’objectiu de fomentar la convivència, el joc compartit i l’aprenentatge fora de l’horari escolar.

L’espai obrirà cada dissabte de 15 h a 19 h durant el curs escolar, i tancarà a l’estiu. Comptarà amb una persona encarregada que vetllarà pel bon funcionament del servei i l’atenció als usuaris. Està pensat com una sala polivalent: per a les famílies amb infants petits, hi haurà zona de joc compartit, i per als joves, un espai on podran fer deures, treballs en grup o jugar a jocs de taula.

Per inaugurar-lo, s’ha programat l’espectacle familiar “A tota màquina”, que tindrà lloc aquest dissabte a les 17.15 h. El comú ha adaptat i equipat l’espai amb mobiliari i materials que afavoreixen tant el lleure com el suport educatiu. Amb aquesta nova proposta, la corporació reforça el seu compromís amb les polítiques de proximitat, la cohesió social i el benestar dels infants i joves d’Ordino.

