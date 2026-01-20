Lleure
Ordino estrena un nou espai d’esbarjo per a infants i joves a la Cortinada
El servei obrirà els dissabtes a la tarda durant el curs escolar i oferirà activitats, jocs i suport educatiu a partir de dissabte
El comú d’Ordino obrirà el proper dissabte 24 de gener un nou espai d’esbarjo adreçat a infants i joves de la parròquia. L’equipament, ubicat a la planta baixa de l’edifici del Quart de la Cortinada, vol esdevenir un punt de trobada segur, proper i adaptat a les necessitats de les famílies, amb l’objectiu de fomentar la convivència, el joc compartit i l’aprenentatge fora de l’horari escolar.
L’espai obrirà cada dissabte de 15 h a 19 h durant el curs escolar, i tancarà a l’estiu. Comptarà amb una persona encarregada que vetllarà pel bon funcionament del servei i l’atenció als usuaris. Està pensat com una sala polivalent: per a les famílies amb infants petits, hi haurà zona de joc compartit, i per als joves, un espai on podran fer deures, treballs en grup o jugar a jocs de taula.
Per inaugurar-lo, s’ha programat l’espectacle familiar “A tota màquina”, que tindrà lloc aquest dissabte a les 17.15 h. El comú ha adaptat i equipat l’espai amb mobiliari i materials que afavoreixen tant el lleure com el suport educatiu. Amb aquesta nova proposta, la corporació reforça el seu compromís amb les polítiques de proximitat, la cohesió social i el benestar dels infants i joves d’Ordino.