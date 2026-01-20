ENCAMP
L’avinguda Joan Martí tindrà un únic sentit de circulació
El trànsit en sentit sud es desviarà per la variant, l’avinguda Príncep Benlloch i la carretera de Vila a causa de les obres
Les obres de remodelació de l’avinguda Joan Martí entre la rotonda de Prat de Genil i Prada de Moles van començar ahir i s’allargaran uns 30 mesos. Els treballs tindran diverses afectacions en la circulació i en les línies de transport nacional. En la primera fase (de Prat de Genil al carrer de la Molina), d’un any de durada, el trànsit es mantindrà obert en sentit nord, però en sentit sud es tallarà i els vehicles s’hauran de desviar per la carretera general o per l’avinguda Príncep Benlloch i la carretera de Vila fins a Ràdio Andorra. Durant tot el període es garantirà l’accés als habitatges, comerços i garatges de la zona.
Pel que fa als autobusos, fins al 12 de març circularan amb normalitat en sentit nord. En sentit sud s’anul·laran, però, les parades de Riu Blanc i Prada de Moles, i la parada de la Molina es traslladarà a la rotonda del Poblet d’Encamp. La de Ràdio Andorra concentrarà totes les línies que passen per la parròquia: l’L2, l’L3 i l’L4. El Funibus farà el mateix recorregut que el bus nacional i l’Uclic no s’aturarà a la Molina.
Els treballs són la continuïtat de la transformació de la zona de sant miquel
A partir del 12 de març, amb la reobertura del carrer de la Molina, les línies L2 i L4 tornaran a circular per l’avinguda de Joan Martí en sentit descendent a partir d’aquest punt. Es mantindrà la parada provisional a la rotonda del Poblet d’Encamp i es recuperaran les parades de Riu Blanc i Prada de Moles.
El cost aproximat de les obres de l’avinguda és de 6,7 milions
Com ja va anunciar el Govern fa uns dies, en paral·lel a l’inici de les obres s’ha reforçat el transport públic. S’ha ampliat la freqüència horària de cinc a sis busos per hora de dilluns a divendres i de tres a quatre el cap de setmana, i també s’ha incorporat un servei de nit, que surt de les deu de l’Estació Nacional en direcció a Encamp.
Pacificació
Els treballs es desenvoluparan en quatre fases. La primera tindrà una durada d’uns 12 mesos i correspon al tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina. La segona s’allargarà uns 11 mesos i anirà de Prada de Moles a l’hotel Encamp. En els pròxims sis mesos es treballarà a la zona que va d’aquest establiment a l’encreuament amb el carrer de la Vena. L’últim tram, amb un termini d’execució de quatre mesos, comença en aquest punt i acaba al carrer de la Molina. El cost de les obres és de 6,7 milions d’euros.
Els objectius principals del projecte són millorar la qualitat de vida dels ciutadans, reforçar la seguretat viària i contribuir a la dinamització comercial i social de la parròquia, en continuïtat amb la transformació iniciada a la zona de Sant Miquel. “Es tracta d’una obra que permetrà la pacificació de l’avinguda”, va remarcar ahir el cònsol menor, Xavier Fernàndez, en una visita a l’obra amb els mitjans de comunicació. Entre les principals actuacions previstes destaquen l’ampliació dels espais per a vianants, la creació de zones verdes i enjardinades, la instal·lació de nou mobiliari urbà, la renovació del paviment i de les voreres, així com la construcció de passos de vianants elevats.