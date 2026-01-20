LA MASSANA
El comú sanciona 30 propietaris per no recollir la femta del gos
El comú ha reforçat els controls a la via pública per garantir carrers més nets i segurs, responent a la demanda de la ciutadania i fomentant la convivència als espais comuns. Aquestes accions s’han traduït en una trentena de sancions imposades als propietaris de gossos que no han recollit les femtes, identificats gràcies al programa de genotipatge. Segons destaca el cònsol menor, Roger Fité, després d’una campanya informativa per fomentar el cens i l’ADN caní, ara s’ha intensificat la vigilància per fer efectiu el compliment de les normes.
Actualment, hi ha 1.520 gossos registrats a la parròquia i més del 80% estan genotipats. A més de les sancions per femtes, també s’han interposat multes per no portar ampolles d’aigua per ruixar les miccions, no portar el gos lligat o permetre’n la fugida.