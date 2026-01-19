Tradició
Obertes les inscripcions per a la rua conjunta de Carnestoltes 2026
La cercavila recorrerà Escaldes i Andorra la Vella el 14 de febrer i culminarà amb festa i premis
Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han obert les inscripcions per participar en la rua conjunta de Carnestoltes 2026, que se celebrarà el 14 de febrer. Fins al 13 de febrer a les 13 h, persones i col·lectius poden formalitzar la seva inscripció als departaments de Cultura de les dues parròquies. L’organització recorda que per optar al concurs de comparses cal un mínim de vuit membres per grup i que la temàtica de les disfresses és completament lliure.
El jurat valorarà l’originalitat, l’elaboració de les disfresses, la posada en escena i la qualitat de la coreografia. Els premis del concurs de comparses van dels 800 euros per a la guanyadora fins als 300 euros per a la més familiar. El concurs de coreografies també premia els tres millors grups amb recompenses d’entre 500 i 300 euros. Els grups amb elements motoritzats hauran de presentar assegurança de responsabilitat civil i no s’admetran carrosses de més de 3,5 tones.
La rua començarà a les 18 h des del Parc de la Mola i recorrerà el centre d’Escaldes i Andorra la Vella fins a la plaça del Poble. Després, hi haurà una botifarrada popular i les comparses actuaran a l’Auditori del Centre de Congressos, on es lliuraran els premis d’aquesta edició del Carnestoltes.