Activitats de Nadal
Més de 3.000 visitants al Cercle Màgic d'Ordino
Tot i que les activitats especialsde Nadal han finalitzat, el comú ha decidit mantenir la iniciativa durant els mesos de gener i febrer amb una nova organització
El comú d’Ordino ha fet un balanç molt positiu del Cercle Màgic, una proposta cultural i familiar estrenada durant les festes de Nadal i que ha tingut una excel·lent acollida, segons informa en un comunicat de premsa. I és que entre el 15 de novembre i el 31 de desembre de 2025, més de 3.183 persones han participat en les diferents activitats programades, destacant les audiències amb el Pare Noel, que han sumat gairebé 2.000 assistents.
Altres xifres destacades inclouen la venda de 1.147 passaports per visitar espais com la Cova, la Casa Secreta i la Mola i la Serradora; 217 participants a l’Acadèmia dels Menairons i 62 assistents a les visites guiades de la Menairona. Aquesta gran afluència ha contribuït a dinamitzar l’oferta cultural i turística de la parròquia durant el període nadalenc.
Tot i que les activitats especials com les audiències amb el Pare Noel i el Camí dels rens han finalitzat amb les festes, el comú ha decidit mantenir el Cercle Màgic durant els mesos de gener i febrer amb una nova organització. A partir del 15 de gener, les visites s’ofereixen exclusivament els caps de setmana, amb horaris adaptats per a cada espai. El preu de l’entrada és de 15 € (10 € per a residents d’Ordino), i es poden adquirir a través del web ordino.koobin.com