CANILLO
Les pistes impulsaran i gestionaran els pisos per a temporers
Els habitatges aniran destinats als treballadors de l’esquí que ho necessitin i començaran a funcionar la temporada vinent
Els pisos per a temporers a Canillo seran promoguts i gestionats directament per les estacions d’esquí, que també assumiran el funcionament dels habitatges. Aquests es destinaran exclusivament a allotjar els treballadors que requereixen les pistes durant la temporada d’hivern, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del sector i millorar les condicions de vida del col·lectiu. Així ho va explicar ahir el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, que va avançar que la previsió és que els pisos puguin entrar en funcionament de cara a la propera temporada d’esquí. Els habitatges estaran ubicats “a la pujada d’Incles, a mà esquerra”, en direcció a Soldeu, va apuntar.
L’objectiu principal del projecte és garantir que els temporers “puguin treballar en condicions dignes”, va subratllar Alcobé, i, alhora, contribuir a alliberar habitatges del mercat de lloguer per als residents per tal de donar resposta a la crisi de l’habitatge que afecta el conjunt del país.
En aquest sentit, el cònsol major va explicar que la setmana passada va mantenir una reunió amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, per abordar el desenvolupament del projecte. Alcobé va destacar la bona entesa entre les parts i va afirmar que “ens hem pogut coordinar molt bé”, tot agraint al Govern que hagi entès la problemàtica i que estigui alineat amb la iniciativa. “Ben segur serà un projecte guanyador per a tothom”, va assegurar.
Facturació a l'alça
En l’àmbit turístic, Alcobé també va fer un balanç molt positiu del funcionament del pont tibetà, que va rebre prop de 96.000 visitants l’any passat. La facturació conjunta del pont i del mirador del Roc del Quer s’ha situat en 1,9 milions d’euros. El cònsol major va remarcar la satisfacció amb aquestes xifres, tot i deixar clar que no es vol una massificació excessiva “ni duplicar l’oferta actual”, sinó que cal apostar per un flux de turisme sostenible en el temps. Amb tot, de cara a la temporada d’estiu –quan hi ha menys turisme– sí que es veu marge per continuar creixent de manera controlada.
En aquesta línia, Alcobé va avançar que l’arribada del telefèric fins al pont tibetà ajudarà a millorar l’accessibilitat a la infraestructura, ja que permetrà mantenir-la oberta fins i tot en dies en què la neu no permeti arribar amb el vehicle. Està previst que aquesta actuació es pugui començar al llarg d’aquest any i comenci la feina de cara a l’estiu, va remarcar el cònsol major.
EL 'JUMPING' DEL PONT BUSCA CONSOLIDAR-SE
Segons va explicar, el jumping contribueix a dinamitzar l’espai i a generar interès, cosa que permet que el pont no sigui només un punt de visita, sinó també un lloc d’activitat.
ENCAMP I CANILLO SERVEIXEN MÉS DE 3.000 PLATS D'ESCUDELLA
A Canillo, la plaça del Telecabina va acollir una nova edició de Sant Antoni amb el repartiment de 900 racions de la tradicional vianda, incloses 32 d’adaptades per a persones celíaques. La jornada va combinar els Encants solidaris, la benedicció dels animals i el repartiment de la vianda, en un ambient festiu amenitzat per Canillo’s Band Tocant. La festa va servir també per donar el tret de sortida a les primeres jornades gastronòmiques dedicades a la vianda de Sant Antoni, que se celebraran del 19 al 25 de gener a diversos establiments de la parròquia.