ENCAMP
El comú reforçarà els controls per garantir el descans al Pas
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, va afirmar que la corporació no tolera els aldarulls i comportaments incívics al Pas de la Casa i va anunciar el reforç dels dispositius de control i de l’acompanyament dels grups de turoperadors durant l’oci nocturn després de les recents queixes veïnals.
Fernàndez va destacar que ja es treballava des de feia temps per reduir l’impacte del soroll i garantir el descans dels veïns, amb mesures com la reactivació de la taula de l’oci nocturn, la creació de guies de bones pràctiques o l’obligació que els turoperadors contractessin seguretat privada per acompanyar els grups fins als allotjaments. El cònsol menor també va subratllar la bona predisposició del sector privat i la coordinació amb agents de circulació i policia per reforçar la seguretat.
S’augmentarà l’acompanyament dels turistes