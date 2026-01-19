ENCAMP

El comú reforçarà els controls per garantir el descans al Pas

El Pas de la Casa durant les últimes nevades.

El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, va afirmar que la corporació no tolera els aldarulls i comportaments incívics al Pas de la Casa i va anunciar el reforç dels dispositius de control i de l’acompanyament dels grups de turoperadors durant l’oci nocturn després de les recents queixes veïnals.

Fernàndez va destacar que ja es treballava des de feia temps per reduir l’impacte del soroll i garantir el descans dels veïns, amb mesures com la reactivació de la taula de l’oci nocturn, la creació de guies de bones pràctiques o l’obligació que els turoperadors contractessin seguretat privada per acompanyar els grups fins als allotjaments. El cònsol menor també va subratllar la bona predisposició del sector privat i la coordinació amb agents de circulació i policia per reforçar la seguretat.

S’augmentarà l’acompanyament dels turistes

