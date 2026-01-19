ANDORRA LA VELLA
Andorra la Vella imposa 77 sancions per incivisme el 2025
La majoria corresponen a infraccions relacionades amb gossos
El comú d’Andorra la Vella ha imposat un total de 77 sancions per incivisme a la via pública durant l’any 2025, una xifra que representa un increment del 75% en comparació amb l’any anterior, quan se’n van registrar 44, segons va explicar la corporació. El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, va atribuir aquest augment al reforç del control comunal i, especialment, a la implantació de la figura de l’agent cívic.
La xifra representa un increment del 75% en comparació amb l’any anterior
Surana va indicar que durant el 2025 s’ha apostat perquè hi hagi més presència als carrers tant d’agents uniformats com de paisà, fet que ha permès actuar amb més rapidesa, prevenir situacions d’incivisme i sancionar aquells comportaments que afecten la convivència i l’ús correcte de l’espai públic. Tot i destacar la tasca de conscienciació i pedagogia, el conseller va remarcar que “quan aquestes mesures no són suficients, cal actuar i sancionar”.
Pel que fa al detall de les sancions, la majoria corresponen a infraccions relacionades amb la tinença de gossos, amb un total de 37 expedients, principalment per no recollir els excrements o portar els animals deslligats en espais no autoritzats. A més, s’han imposat 22 sancions vinculades a qüestions d’higiene a la via pública, 10 per incompliments de la normativa de terrasses i 8 per l’ús inadequat de bicicletes en zones de pas de vianants.