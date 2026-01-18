REPORTATGE
L’aigua no atura les olles
Ni la pluja ni el fred van aigualir una de les cites més arrelades del calendari popular. Milers de persones es van repartir aquest dissabte entre Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana per celebrar Sant Antoni al voltant d’un bon plat d’escudella. En total, es van servir prop de 10.000 racions entre les tres parròquies, la qual cosa confirma que la tradició continua ben viva, faci el temps que faci.
A Escaldes-Engordany, la jornada també va mobilitzar una vintena llarga de persones entre cuiners i voluntaris, amb el suport dels Amics del Pont dels Escalls, considerats un dels pilars de la celebració. El conseller de Cultura, Valentí Closa, va destacar l’esforç col·lectiu i va recordar que enguany s’han tornat a editar plats commemoratius. En total, es van repartir prop de 2.700 racions, elaborades amb uns 250 quilos de verdures i gairebé 300 quilos de carn i vianda.
A Andorra la Vella, la capital va acollir la 57a edició de l’escudella de Sant Antoni, una festa que, segons la cònsol menor Olalla Losada, “va molt més enllà del clima” i s’ha consolidat com un espai de trobada i comunitat. Tot i el mal temps, unes 4.000 persones van recollir el seu plat, moltes d’elles per endur-se’l a casa. “Quan fa bon temps el compartim a la plaça, però quan plou també ve molt de gust una bona escudella”, va resumir Losada, que va agrair la feina dels escudellaires, actius des de la matinada.
La Massana, per la seva banda, va servir unes 2.800 racions, incloent-hi opcions vegetals i adaptades a intoleràncies alimentàries. Malgrat la pluja, el públic va fer cua als cinc punts de repartiment habilitats, mentre el dinar popular es traslladava al pati cobert de l’escola francesa. La Confraria de Sant Antoni, formada per una seixantena de persones entre professionals i voluntaris, va rebre l’elogi de les autoritats comunals. Alguns membres van ser batejats com a nous escudellaires, en una jornada que va incloure els Encants.
Amb pluja o sense, Sant Antoni va tornar a demostrar que l’escudella és molt més que un plat calent: és un ritual col·lectiu que any rere any continua omplint places, olles i taules.