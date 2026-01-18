CELEBRACIONS
Els encants d'Encamp recapten 1.910 euros que seran destinats a Càritas
La jornada ha continuat amb l'escudella de Sant Antoni, que s'havia estat preparant des de la matinada.
Encamp ha viscut aquest diumenge una nova edició dels encants i de l’escudella de Sant Antoni amb una elevada afluència de públic i un ambient festiu que ha tornat a marcar una de les cites tradicionals de la parròquia. Els encants han aconseguit recaptar 1.910 euros que aniran destinats a Càritas, mentre que la previsió de la corporació és que es reparteixi al voltant d'unes 2.500 racions.
"Els encants han anat molt bé, hi ha hagut molta animació com cada any i a més les dites han estat molt elevades i això ens ha permès recaptar 1.910 euros, que és una xifra prou important", ha destacat el conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú d’Encamp, Joan Sans. S'han subhastat fins a 18 lots, dels quals el que ha tingut el preu més elevat ha estat de 250 euros per una coca de Sant Antoni, una ampolla de cava i un licor de macarulla.
A continuació s'ha celebrat l'escudella, que s'ha estat preparant des de la matinada. "Hi ha part de la gent que hi treballa que s'hi han posat a les 3 del matí i han encès les fogaines", ha relatat Sans. Un cop l'aigua ha estat bullint s'hi han anat tirant diferents productes per elaborar el brou i el llarg del matí s'ha acabat de preparar la carn per fer les racions. La previsió del comú és repartir al voltant d'unes "2.500 racions i preveiem que les puguem repartir totes", ha comentat el conseller.
Enguany, com ja es va executar l'any passat per primera vegada, s'havia de pagar 2 euros per rebre una ració d'escudella. "Ens va anar molt bé, l'organització va molt bé, i a més la gent ho valora positivament perquè l'organització millora", ha detallat Sans. Aquesta edició tampoc es podia portar tàpers ni olles per rebre l'aliment. El comú ha preparat uns recipients especials per endur-se l'escudella en cas que la gent se la vulgui menjar en un altre lloc. "Un dels aspectes que calia millorar o que teníem clar que volíem millorar era aquest, era un tema també de donar la ració en un recipient preparat per això. La gent que venia amb els tàpers el que fa és comprar 3 o 4 tiquets, i si necessita 3 o 4 racions, i després se les pot endur a casa perfectament", ha esmentat el polític. De postres el comú ha repartit tortell de Sant Antoni, que ha servit per tancar la jornada.