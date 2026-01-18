FESTIVITAT
Canillo reparteix 900 racions de la Vianda de Sant Antoni i inicia les jornades gastronòmiques
La celebració reuneix veïns i visitants a la plaça del Telecabina i marca l’inici d’una setmana dedicada a aquest plat tradicional arreu de la parròquia
Canillo ha celebrat avui una nova edició de Sant Antoni a la plaça del Telecabina, amb una elevada participació de veïns i visitants i el repartiment de 900 racions de la tradicional Vianda de Sant Antoni, 32 de les quals adaptades per a persones celíaques. La festa ha servit també com a punt de partida de les primeres jornades gastronòmiques dedicades a aquest plat emblemàtic, que començaran demà, del 19 al 25 de gener.
La jornada ha combinat tradició, solidaritat i ambient festiu. Després del retorn dels Encants de Sant Antoni, que enguany han tingut una bona acollida i una finalitat solidària destinada a entitats socials de la parròquia, s’ha dut a terme la benedicció dels animals. Tot seguit, s’ha procedit al repartiment de la vianda, un dels actes més arrelats a la cultura popular canillenca. L’acte ha estat amenitzat per Canillo’s Band Tocant, que ha acompanyat el públic durant el repartiment i ha contribuït a crear un ambient festiu i familiar.
La Vianda de Sant Antoni està declarada festa d’interès cultural d’Andorra com a patrimoni cultural immaterial del país. La primera edició es va organitzar l’any 1979, amb Pere Torres, de cal Toni del Forn, i Antoni Torres, de cal Roc, com a promotors, i amb la plaça Montaup com a ubicació inicial.
El departament de Cultura i Tradicions del Comú de Canillo ha fet una valoració positiva de la jornada, tant per l’alta participació com per la bona resposta a les activitats programades, que reforcen el compromís de la parròquia amb la preservació de les tradicions i la promoció de la gastronomia local.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha volgut agrair especialment la implicació de totes les persones i entitats que fan possible la celebració. Ha destacat “la tasca imprescindible dels col·laboradors i, molt especialment, dels padrins i padrines que elaboren la vianda any rere any i transmeten aquest llegat culinari i cultural a les noves generacions”. Així mateix, ha posat en valor la resposta del públic, assegurant que “la gran afluència de gent demostra l’estima per aquesta festa i reforça la voluntat de continuar preservant les tradicions que defineixen Canillo”.
La celebració de Sant Antoni dona pas a les primeres jornades gastronòmiques de la Vianda, organitzades per la conselleria de Promoció Turística i Comercial del Comú de Canillo. A la parròquia hi participen els establiments La Volaille, Palau de Gel, Borda Patxeta i La Relisscada; a Soldeu, Sol i Neu, Hotel Màgic i La Cort de Popaire; a Incles, la Borda del Rector; a El Tarter, l’Àliga; a Ransol, la Borda de l’Hortó; i a Meritxell, L’Era de Rossell.