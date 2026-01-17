SUCCESSOS
Veïns del Pas de la Casa denuncien molèsties nocturnes per crits i soroll
Residents de diferents punts del nucli urbà alerten a les xarxes socials de dificultats per descansar durant la nit
Veïns del Pas de la Casa han expressat a través de les xarxes socials el seu malestar per una nit marcada pels crits i el soroll a la localitat encampadana. Les queixes apunten a molèsties reiterades durant la matinada, que, segons expliquen, dificulten el descans dels residents.
Els residents assenyalen que el soroll s’allarga durant més d’una hora en horari nocturn, amb persones travessant el poble tant d’anada com de tornada, fet que incrementa les molèsties en diferents zones del nucli urbà. Alguns veïns remarquen que, tot i que determinades activitats es concentren en àrees allunyades de la part alta del poble, els desplaçaments generen soroll en carrers residencials.
El malestar també fa referència a punts concrets com el carrer Bearn o el carrer Maia, on els residents asseguren que el descans es veu interromput de manera continuada des de la matinada fins a primera hora del matí, a causa del soroll vinculat a l’activitat nocturna i d’oci. Els veïns critiquen que les molèsties nocturnes afecten la qualitat de vida dels residents, especialment durant la nit.