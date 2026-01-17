ESCALDES-ENGORDANY
El projecte d’il·luminació dels ponts històrics estarà enllestit a mitjan febrer
El comú d’Escaldes-Engordany preveu que el projecte d’il·luminació dels ponts històrics de la parròquia estarà enllestit a mitjan febrer. Ahir van acabar els treballs al pont de la Tosca, situat a la desembocadura del Madriu al Valira d’Orient. La setmana vinent, si les condicions meteorològiques ho permeten, començarà la intervenció al pont dels Escalls, d’origen baixmedieval i ubicat poc abans de la confluència del Valira del Nord amb el Valira. La il·luminació del pont d’Engordany, via de comunicació històrica entre els dos nuclis de la parròquia, va instal·lar-se al desembre.
La iniciativa s’emmarca en les accions impulsades pel comú per promoure el patrimoni local, preservar-ne els elements arquitectònics amb valor històric i revalorar la part alta d’Escaldes. Cal recordar que prèviament el comú va rehabilitar els ponts.