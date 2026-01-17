CELEBRACIONS
La pluja no frena l’escudella de Sant Antoni a Andorra la Vella
La cita reuneix centenars de persones a la plaça Guillemó i permet repartir prop de 4.000 racions
Andorra la Vella ha celebrat avui la 57a edició de l’escudella de Sant Antoni, una cita que ha tornat a aplegar centenars de persones a la plaça Guillemó tot i les condicions meteorològiques adverses. Al llarg de la jornada s’han repartit al voltant de 4.000 racions d’escudella, consolidant aquesta festa com una de les més arrelades del calendari hivernal de la parròquia.
La preparació del plat ha anat a càrrec de la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella, amb la col·laboració del comú. L’elaboració s’ha fet seguint la recepta tradicional i el procés habitual, amb l’encesa de les fogaines a partir de les cinc del matí. El repartiment de l’escudella s’ha iniciat a partir de les 13 hores. En total, uns 90 escudellaires han participat activament en la jornada, amb el suport logístic del departament de Cultura del comú.
La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha destacat la resposta de la ciutadania i el paper de la Confraria en el manteniment de la tradició. Ha remarcat l’arrelament de la festa a la parròquia i ha subratllat que, malgrat la pluja, la participació demostra que és una celebració plenament assumida per la població. També ha posat en valor la tasca de la Confraria, que contribueix a fer de l’escudella un element identitari propi d’Andorra la Vella.
En el marc de la celebració, s’ha donat la benvinguda a dos nous membres de la Confraria, Eduard Tarrés i Arnau Costa, i s’ha fet el lliurament de diversos pins d’or en reconeixement a la trajectòria d’escudellaires veterans. El plat commemoratiu d’enguany, dedicat a “l’escudella de la padrina”, ha despertat interès entre els assistents, així com l’exposició de plats commemoratius d’edicions anteriors, ubicada al vestíbul del Centre Cultural La Llacuna.
La jornada s’ha completat amb el repartiment del tortell de Sant Antoni, en un ambient de convivència que, segons la corporació, reafirma el caràcter popular d’una celebració que se celebra a Andorra la Vella des de l’any 1970 i que s’ha consolidat com una de les manifestacions gastronòmiques i culturals més emblemàtiques del país.