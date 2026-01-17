ESDEVENIMENTS
Ordino aposta per consolidar l’après-ski Cota 1.300 després de l’èxit de l’any passat
La temporada s’ha inaugurat avui a la plaça de la Closaamb una afluència de públic inferior a l’esperada a causa de les precipitacions de neu
La temporada de l’après-ski Cota 1.300 d'Ordino s’ha inaugurat aquest dissabte a la plaça de la Closa, però ho ha fet amb una afluència de públic inferior a l’esperada a causa de les precipitacions de neu. Tot i això, el comú confia que la proposta es consolidi durant les setmanes vinents, tal com ja va passar en la seva primera edició.
El conseller de Turisme, Dinamització i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, ha recordat que la iniciativa neix de l’èxit assolit l’any passat. "Després de l'èxit de l'any passat, vam veure que això és una cosa que va agradar bastant, sobretot a la gent del poble, per això aquest any ho hem tornat a fer", ha explicat Serracanta. L’activitat es durà a terme cada dissabte fins al 28 de febrer.
Pel que fa al format musical, aquesta temporada presenta algunes novetats. La programació comença amb una sessió musical més suau per escalfar l’ambient i continua amb sessions de DJ a càrrec del personal de Flaix FM, que també col·laboren en la promoció i difusió de l’esdeveniment. Una estructura diferent, ja que l'any passat es va optar per grups de música i després sessions de DJ.