CELEBRACIONS
La Massana celebra l’escudellada més participativa a la parròquia
La festa reuneix centenars de persones a la plaça de l’Església i permet repartir prop de 2.800 racions d’escudella
La Massana ha celebrat aquest dissabte la festivitat de Sant Antoni amb l’escudellada més participativa fins ara, tant pel nombre de racions servides com per la implicació de la ciutadania. Al llarg de la jornada s’han repartit al voltant de 2.800 racions, sumant la tradicional escudella i les variants vegetal i adaptades per a persones amb intoleràncies alimentàries.
La Confraria de Sant Antoni ha rebut les felicitacions de les autoritats comunals i del nombrós públic que s’ha aplegat a la plaça de l’Església per celebrar la festa del patró de la parròquia. La cònsol major ha destacat l’arrelament de la celebració i ha subratllat que la Confraria està plenament consolidada, amb una participació creixent de persones interessades a formar part de l’elaboració de l’escudella. A primera hora del matí, la cònsol major i la resta de l’equip polític han participat en la preparació del plat.
La Confraria està formada per una seixantena de persones, entre cuiners professionals i voluntaris. Alguns d’aquests han rebut aquest mateix dia el bateig com a escudellaires. Els cuiners van començar a treballar fa un parell de dies per preparar els caldos, un procés que permet desgreixar-los amb temps i obtenir una escudella de qualitat, lleugera i fàcil de digerir. Segons ha explicat el cap de la Confraria, Josep Maria Troguet, enguany s’ha assolit el màxim de racions previstes, fet que ha portat a cuinar una olla més de les habituals, tenint en compte que la festa coincidia en dissabte i es preveia una major afluència de públic.
Malgrat la pluja, el públic ha fet cua per recollir les racions, amb un dispositiu de cinc punts de repartiment per agilitzar el servei. Les taules per al dinar popular s’han instal·lat al pati cobert de l’escola francesa, adjacent a la plaça de l’Església.
La jornada també ha inclòs els tradicionals Encants, molt participatius, que han anat a càrrec de Marc Martos, que s’estrenava en aquest paper, juntament amb les escudellaires Julieta Troguet i Assumpta Casanovas. Els fons recaptats es destinaran a Càritas amb una finalitat social.
L’Esbart Valls del Nord ha actuat sota la pluja mantenint les coreografies previstes i ha rebut el reconeixement de la festa, ja que el plat commemoratiu d’enguany s’ha dedicat al grup dansaire. Prèviament al dinar popular i als Encants, s’ha celebrat la missa a la capella de Sant Antoni de la Grella, amb el cant dels goigs en honor al patró i l’actuació de la Coral Sant Antoni.