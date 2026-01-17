ANDORRA AL VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
Les llars d’infants de la vall central són les més assequibles del país
La diferència entre el preu més alt i el més baix en pensió completa és de 82,13 euros mensuals, una divergència que suma un import de 985,56 euros al cap de l’any
Les llars d’infants comunals de la vall central són les més assequibles del país. Segons es desprèn d’una anàlisi de les quotes, les guarderies d’Escaldes-Engordany són les que tenen el preu mensual en règim de pensió completa més baix. En aquest cas, la factura és de 358 euros, tant per a residents com per a no residents a la parròquia. A més, hi ha un descompte del 20% per als posseïdors de la targeta blava (és a dir, les persones amb discapacitat reconeguda pel Govern), de la targeta magna (majors de 65 anys), el carnet de família nombrosa i el de família monoparental. A Andorra la Vella, i només per a residents, el preu és de 363,52 euros. L’import íntegre, per a no residents, és de 484,69 euros. A part d’això, a la capital hi ha una reducció de quota per al 5% per a les famílies nombroses o monoparentals i les persones amb targeta blava i grau de discapacitat superior al 33%.
La parròquia amb la quota de pensió completa més elevada és Ordino
La parròquia amb el preu més elevat és Ordino, amb una quota en règim de pensió completa per a residents de 440,13 euros mensuals. El preu per a les famílies no residents s’enfila a 490,59 euros. De mitjana, el cost de la pensió completa a les guarderies comunals del país se situa en 395,14 euros mensuals, amb una diferència de 82,13 euros entre la parròquia més barata i la més cara. No és un import menor, ja que al cap de l’any una família resident a Ordino que porti el fill a la llar d’infants de la parròquia pagarà 985,56 euros més que una altra família que el porti a Escaldes.
Franja intermèdia
La tercera parròquia amb les quotes més altes és Sant Julià de Lòria, amb un preu de 415,33 euros mensuals en règim de pensió completa (de tres quarts de vuit del matí a vuit del vespre). A la franja intermèdia, i per ordre descendent, trobem la Massana, amb una quota de 410 euros, Encamp, amb 397,3 euros, i Canillo, amb 387,7 euros.
Pel que fa a les quotes de mitja pensió, la parròquia amb l’import més baix és, de nou Escaldes, amb 216 euros mensuals. Tot i això, cal tenir en compte que, en aquest cas, el règim horari acaba a dos quarts de dues de la tarda, mentre que a la resta de llars d’infants s’allarga fins a dos quarts de sis. Sant Julià registra el preu més elevat, amb una quota de 329,76 euros al mes. De mitjana, el cost de la mitja pensió de matí al país se situa en 285,03 euros.
Les diferències entre parròquies són notables. Escaldes és la més econòmica, amb una quota mensual de 216 euros, molt per sota de la resta. Canillo (266,30 euros) i Encamp (285,10 euros) se situen en una franja intermèdia, mentre que la Massana (300 euros) i Ordino (313 euros) superen la barrera dels 300 euros mensuals. En comparació amb la pensió completa, aquesta modalitat suposa un estalvi mensual que oscil·la entre els 85 i els 142 euros, segons la parròquia, fet que la converteix en una opció rellevant per a les famílies que poden prescindir del servei de tarda.