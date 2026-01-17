LA MASSANA
L’escudella de Sant Antoni consolida l’opció vegana
La Confraria preveu que servirà avui unes 2.800 racions de sopa
La Confraria de Sant Antoni de la Massana tornarà a situar l’escudella vegetal com un dels eixos principals de la festivitat a la parròquia. Tal com explica el cap de la confraria, Josep Maria Troguet, enguany serà “el segon any que fem l’escudella vegetariana”, una opció que se suma a “l’escudella per a celíacs”, que “ja arriba a la seva cinquena”.
“L’escudella vegetal no ens suposa absolutament cap feina addicional”, afirma Troguet, que subratlla que l’única diferència amb l’escudella tradicional és que “en aquella olla no hi posem cap mena de carn”. “Està només feta amb vegetals i aigua”, remarca.
“Quan poses la cullera a la boca notes tots els sabors, però no hi trobes trossos grossos”
L’elaboració segueix un ordre precís perquè “les verdures deixin el sabor al caldo, però no es trobin en la llengua”, de manera que “quan poses la cullera a la boca notes tots els sabors, però no hi trobes trossos grossos”. Aquesta escudella vegetal, apunta Troguet, es prepara en una olla pròpia, diferenciada de la resta. “Tenim set olles i l’olla número set és la vegetariana”, afegeix.
Troguet apunta que la decisió de fer una escudella vegetal “se’m va ocórrer pel fet que tenia molta demanda dels anys anteriors”, explica. “Hi havia persones que em deien: ‘jo no menjo carn’ o ‘aquest caldo és massa fort i no em va bé’”. Davant d’això, la confraria va optar per oferir aquesta alternativa i, així, “tothom podria gaudir de la festa”.
Gairebé 3.000 racions
En conjunt, la Confraria de Sant Antoni preveu elaborar enguany 2.800 racions d’escudella, de les quals “unes 300 o 400 seran entre la vegetariana i la de celíacs”. “És una mica més que l’any passat”, indica Troguet, que remarca que aquesta aposta “ens permet satisfer les exigències del públic” i fer que “cadascú es mengi l’escudella que li agrada, com la faria a casa seva”.
Troguet apunta que, ja l’any passant (essent-ne la primera edició), l’escudella vegetal “va tenir molt d’èxit, moltíssima gent va menjar només escudella vegetal”. A més, remarca que aquesta opció permet una major llibertat al públic, ja que “et pots menjar un plat d’escudella vegetal i, si vols, després posar-t’hi només una mica de gallina o una mandonguilla”.
L’escudella de Sant Antoni de la Massana tindrà lloc avui a la plaça de l’Església a la una de la tarda. El dinar popular estarà acompanyat de música tradicional del Pirineu.