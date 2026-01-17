CELEBRACIÓ
Escaldes reparteix fins a 2.700 racions d’escudella de Sant Antoni
El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha valorat positivament l’afluència de públic, malgrat la pluja
Escaldes-Engordany ha celebrat aquest migdia la tradicional escudella de Sant Antoni a la plaça dels Dos Valires, on s’han repartit fins a 2.700 racions d’aquest plat hivernal. La preparació ha anat a càrrec dels Amics del Pont dels Escalls, amb la col·laboració de la Unió Pro-Turisme.
El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha volgut agrair la tasca de les dues entitats i s’ha mostrat satisfet de poder celebrar, un any més, aquesta tradició. Closa ha destacat que l’objectiu de la jornada és “fer cohesió i parròquia” i ha valorat positivament l’afluència de públic, malgrat la pluja. A l’acte també hi han assistit altres membres de l’equip comunal.
Els cuiners han iniciat les tasques de preparació a primera hora del matí. Per a l’elaboració de l’escudella s’han utilitzat uns 320 quilos de carn, entre botifarra blanca i negra, vedella, porc i ossos de vedella, porc i pernil, així com 255 quilos de verdures, com carbassa, pastanaga i porro. El plat s’ha completat amb arròs, fideus, mongeta blanca i cigrons.
La celebració ha permès, un any més, reunir veïns i visitants al voltant d’una de les tradicions gastronòmiques més arrelades de la parròquia.