ESCALDES
Closa proposa repensar l’Espai Caldes després del trasllat del Thyssen
El conseller de Cultura de la parròquia defensa una aposta per l'art modern i contemporani
El conseller de cultura d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, afirma que, amb la marxa del museu Thyssen de la parròquia, s'hauria de "fer la repensada" de l'espai Caldes i "apostar molt clarament per l'art modern i contemporani". Així ho ha afirmat durant la celebració de la tradicional escudella de Sant Antoni de la parròquia aquest dissabte. Segons Closa, l'objectiu és "apostar molt clarament per aquest tipus de mirada cultural".
A tall d'exemple, Closa ha explicat que "l'oficina de turisme històricament estava en un lloc molt emblemàtic" i "pensàvem que tindríem una caiguda" de visitants. Llavors, "aquest any ens hem trobat la sorpresa de fer l'anàlisi dels últims deu anys" i "la gent ha pujat", ha detallat. Això vol dir que "tot el que és la zona que va de l'obra del Balmaseda, Caldes i tot això ha agafat una potència", ha explicat.
Així i tot, Closa afirma que "el Thyssen també era una part important", ja que "teníem un triangle entre CAEE, Thyssen i Espai Caldes" i "ho tindrem, en certa manera, que assumir". D'igual manera, Closa ha afirmat que "la cultura, tot i que ens agrada molt subvencionar-la des de les institucions públiques, la cultura també té un cost" i, per tant, "s'ha de valorar aquests costos i el retorn que tenen". En aquest sentit, el conseller ha volgut deixar clar que "el comú, ja des de l'anterior mandat de la senyora Gili, ha apostat molt per la cultura".
Preguntat sobre si hi ha alguna idea sobre què s'instal·larà en el lloc del Thyssen, Closa ha admès que, "de moment, tot està sobre la taula de la senyora cònsol". "Hi ha les converses habituals, però no tenim encara cap comunicació. Hi ha projectes, com bé sabeu, hi ha coses que el comú ha de prendre decisions", ha detallat.