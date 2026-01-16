ANDORRA LA VELLA
El Thyssen pagarà uns 400.000 euros anuals pel trasllat
El museu abandonarà el format d’exposicions temporals de llarga durada i se centrarà en la pintura i l’escultura dels segles XX i XXI
La Fundació Museand, gestora del Museu Carmen Thyssen Andorra, haurà de pagar entre 30.000 i 40.000 euros mensuals durant 10 anys a Andorra Telecom en compensació per les obres de l’edifici Node. És a dir, entre 3,6 i 4,8 milions en tot el període de cessió de l’espai. La xifra final, encara per determinar perquè hi ha treballs per adjudicar, equival aproximadament a l’aportació del Govern a la fundació. La xifra podria haver-se de revisar a l’alça, però la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va apuntar ahir que aquest punt encara s’ha d’estudiar. Alguns elements que caldrà tenir en compte seran el probable increment del nombre de visitants i l’impacte que podria tenir en la facturació. El preu de l’entrada també està per definir.
“[El museu] permetrà posicionar Andorra en un segment cultural d’alt interès internacional”
El format del museu serà diferent de l’actual. No hi haurà exposicions canviants, però les obres permanents conviuran amb d’altres de temporals. “Volem que sigui un museu viu. Aquest és el concepte amb què treballem”, va remarcar el conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, Guillermo Cervera. El nou museu tindrà una sala amb obres pictòriques i escultòriques dels segles XX i XXI i un altre espai immersiu. Cervera va assenyalar que no es buscarà només “l’impacte visual”, ja que la proposta cultural tindrà “un missatge” que l’estructurarà i una vinculació amb la cultura andorrana.
“Volem que sigui un museu viu. Aquest és el concepte amb què treballem”
El nou equipament obrirà al públic a la tardor o, com a molt tard, l’1 de gener del 2027. “És un projecte que permetrà ampliar la capacitat expositiva, oferir nous formats artístics i posicionar Andorra en un segment cultural d’alt interès internacional: el de les arts digitals i immersives”, va afirmar Bonell. Per la seva part, el director general adjunt d’Andorra Telecom, César Marquina, va remarcar que l’espai museístic “respon a la voluntat de generar un vincle entre la digitalització, l’art i la societat”.
“Respon a la voluntat de generar un vincle entre la digitalització, l’art i la societat”
Balanç de visitants
La darrera exposició del Thyssen, Vincles, ha registrat 13.118 visitants entre el 21 de febrer del 2025 i el 4 de gener del 2026. El mes amb més afluència va ser el juliol, amb 2.604 persones. Del total de públic, 6.767 visitants van ser andorrans, mentre que 5.391 van participar en les activitats organitzades pel museu. Pel que fa a l’origen, després del públic local destaquen els 2.400 visitants de Catalunya, 2.148 d’Espanya, 556 de França i 1.225 d’altres països. A més, s’han dut a terme més de 300 sessions, 34 col·laboracions, 3.259 visites a l’EduCarmen Thyssen, la sala didàctica del museu, 960 activitats socials i 3.050 activitats familiars. Entre el 2017, l’any en què el Thyssen inaugurar l’espai de l’Hostal Valira, i el 2026 el museu ha rebut uns 13.000 visitants anuals de mitjana.