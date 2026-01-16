CANILLO
Alcobé reclama la implicació ciutadana en la treta de neu
El cònsol demana més conscienciació, també a la carretera
“Som un país de muntanya, som un país de neu, però ningú agafa la pala per treure la neu.” És la queixa expressada pel cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, que reclama més implicació ciutadana: “No és normal que la gent esperi que el comú ho netegi tot; abans els veïns agafaven la pala i netejaven la neu al seu voltant”. “Ara, quan hi ha neu, el primer que fan és trucar al comú si no passa la màquina. Això no és normal”, va lamentar.
El parer del mandatari comunal és que tothom ha de prendre consciència que Andorra és un país de muntanya, la neu fa part de la quotidinitat i “és impossible que l’endemà al matí estigui tot net” perquè, va afegir-hi, “no hi ha mitjans humans ni materials perquè estigui tot arreglat”. A més, va augurar que en uns anys tirar “tones i tones de sal” no es podrà fer “per un tema de contaminació del medi”.
El cònsol també es va referir a la problemàtica a la carretera pels vehicles que circulen sense equipaments. “L’altre dia, a Racons i a Canillo, era lamentable l’estat dels vehicles, com anaven. I molts vehicles andorrans. No turistes, andorrans”, va criticar. Alcobé va manifestar que “el policia no pot estar cotxe a cotxe supervisant cada norma. No podem pretendre que cada norma la faci complir un policia darrere de tu, és impossible” i va reivindicar més responsabilitat individual. També referint-se a l’episodi de la setmana passada a la vall central, amb múltiples caigudes pel gel. “Van sortir al carrer amb el calçat adequat?”, es va demanar. El mandatari va reiterar que quan al carrer hi ha gel és molt difícil caminar i que la falta de preparació no es pot traslladar a l’administració en una caiguda o un accident. “És impossible salar-ho tot abans de les 8 del matí”, va afirmar.
“Ens hem d’acostumar que el clima fa part de la nostra vida quotidiana i no podem viure tot l’any a 21 graus en una zona de confort”, va expressar. I va insistir-hi amb un consell: “Si aneu a la vorera, a vegades també està bé aixafar neu, perquè no podeu anar amb sandàlies o sense equipar-vos per la carretera”.