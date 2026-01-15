Andorra la Vella
Tallat un carril de Bonaventura Armengol per obres de FEDA fins al 31 de gener
Concretament, els treballs es realitzaran tots els dies entre les 9:30 i les 16:30 hores fins a finals de mes
El comú d'Andorra la Vella informa a través d'un comunicat a les xarxes socials que per culpa d'uns treballs de FEDA al carrer de Bonaventura Armengol, a la capital d'Andorra, un dels carrils de la via es veurà afectat des de les 9:30 hores del matí a les 16:30 hores de la tarda fins al 31 de gener.