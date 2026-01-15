Andorra la Vella

Tallat un carril de Bonaventura Armengol per obres de FEDA fins al 31 de gener

Concretament, els treballs es realitzaran tots els dies entre les 9:30 i les 16:30 hores fins a finals de mes 

Cartell de Mobilitat on anuncia les afectacions de trànsit fins al 31 de gener al carrer de Bonaventura Armengol

Cartell de Mobilitat on anuncia les afectacions de trànsit fins al 31 de gener al carrer de Bonaventura ArmengolMobilitat

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El comú d'Andorra la Vella informa a través d'un comunicat a les xarxes socials que per culpa d'uns treballs de FEDA al carrer de Bonaventura Armengol, a la capital d'Andorra, un dels carrils de la via es veurà afectat des de les 9:30 hores del matí a les 16:30 hores de la tarda fins al 31 de gener. 

tracking