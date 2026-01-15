ANDORRA LA VELLA
Una fuita de 270.000 litres diaris posa en valor la xarxa digitalitzada
L’actuació al carrer del Pobladó exemplifica els beneficis d’una xarxa sectoritzada que millora el rendiment
La posada en marxa del nou sistema digital i sectoritzat de la xarxa d’aigua potable d’Andorra la Vella ha permès detectar i reparar una fuita significativa al carrer del Pobladó que provocava pèrdues de fins a 270.000 litres d’aigua al dia, l’equivalent al consum de més de 1.000 persones o a omplir una piscina olímpica cada deu dies. La incidència representava aproximadament un 5% del consum total diari de la parròquia.
Segons ha explicat el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, aquesta actuació s’ha pogut dur a terme gràcies a la recent finalització dels treballs de digitalització, que permeten un control molt més precís de la xarxa i una gestió més àgil de les possibles incidències. “Amb el sistema actual, la xarxa presenta un rendiment del 76%, una dada que permet constatar una millora clara en l’eficiència del servei”, assenyala en un comunicat.
El projecte de digitalització i sectorització va iniciar-se el desembre del 2023 amb l’objectiu de fer front a una problemàtica estructural: les pèrdues d’aigua que històricament afectaven la capital. Estudis previs apuntaven que fins al 40% de l’aigua distribuïda no arribava al consum final a causa de fuites i mancances de control. Amb l’entrada en funcionament del nou sistema, el comú busca revertir aquesta tendència i garantir un ús més responsable i sostenible d’un recurs essencial.
El nou sistema permet monitoritzar la xarxa per sectors diferenciats, fet que facilita la detecció i localització de fuites de manera més ràpida i precisa. Aquesta capacitat de resposta eficient redueix no només les pèrdues d’aigua, sinó també les possibles afectacions al servei per als usuaris. “És una eina que ens permet avançar cap a una gestió intel·ligent de l’aigua i reduir el malbaratament”, destaca Cabanes.
La intervenció al carrer del Pobladó és el primer cas d’èxit visible d’aquesta transformació tecnològica, i el comú espera que aquesta millora estructural tingui continuïtat amb una reducció progressiva de les fuites i una gestió més eficient de la xarxa a llarg termini. La sectorització de la infraestructura permet actuar amb rapidesa en àrees concretes, evitant afectacions generals i millorant també la planificació del manteniment.
A més de la detecció de fuites, el nou sistema obre la porta a l’automatització de processos i a una lectura més ajustada de consums i pressions. Aquest avanç cap a una infraestructura més intel·ligent s’emmarca dins dels objectius de sostenibilitat i eficiència energètica que el comú promou des de fa anys, especialment en un context d’emergència climàtica on l’estalvi d’aigua pren un pes estratègic. La voluntat és completar la digitalització de tota la xarxa durant aquest any.