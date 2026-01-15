Itinerari lectiu
Alumnes de l’Escola Andorrana visiten el comú de la Massana
El cònsol menor i els consellers responen preguntes sobre política, obres i futur vial
Els infants de quart curs de l’Escola Andorrana de la Massana han participat aquesta tarda en una activitat pedagògica per descobrir de prop el funcionament del comú, dins l’assignatura de Socials. L’objectiu ha estat apropar l’administració local als alumnes i fer-los entendre el paper de les institucions comunals.
Durant la visita, els estudiants han pogut formular preguntes al cònsol menor, Roger Fité, a la consellera d’Educació, Joventut i Esports i Dinamització, Bet Rosell, i al conseller de la minoria, Guillem Forné. Les qüestions han abordat temes com l’organització interna del comú, les funcions dels càrrecs polítics, així com projectes d’actualitat i futurs com infraestructures o el vial.
Després del col·loqui, els alumnes han visitat els espais institucionals de la casa comuna, com els despatxos dels cònsols i la sala de juntes. En aquest espai han pogut descobrir com era la Massana antigament gràcies a diverses il·lustracions i conèixer el funcionament de la junta de govern i les comissions comunals. L’activitat ha estat una oportunitat per acostar les institucions als més joves i fomentar el seu interès per la vida pública.