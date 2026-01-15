Andorra la Vella
El 37,5% de les caixes-niu instal·lades als parcs de la capital han estat utilitzades per ocells
El seguiment confirma indicis de reproducció en una de cada quatre caixes i valida l’aposta per fomentar la biodiversitat urbana
El comú d’Andorra la Vella ha completat la revisió i neteja de les 16 caixes-niu instal·lades al Parc Central i al parc del Cedre, amb uns resultats que confirmen la seva utilitat per a la fauna urbana, segons informa a través d'un comunicat. Segons el seguiment realitzat, el 37,5% de les caixes han estat utilitzades per ocells, i en el 25% dels casos s’hi han detectat indicis de reproducció, especialment de mallerengues i raspinells.
Al Parc Central, la inspecció ha revelat una ocupació variada segons la ubicació i el tipus de caixa. En una zona del sector nord s’ha identificat un niu atribuït al raspinell, i en altres punts s’han trobat nius actius de mallerenga comuna i, probablement, de mallerenga blava. Tot i que alguna nidificació no ha prosperat, la presència de materials de construcció confirma l’ús per part de les aus. A més, totes les caixes es troben en bon estat i han estat netejades per facilitar-ne el reús en la propera temporada.
Pel que fa al parc del Cedre, el seguiment ha identificat una ocupació més puntual però significativa, amb un niu de mallerenga i restes orgàniques en una altra caixa, evidenciant que també és un espai favorable per a la fauna urbana.
El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha valorat positivament els resultats, assegurant que “validen l’aposta feta pel comú”, ja que demostren que aquestes estructures afavoreixen la presència d’espècies protegides i enriqueixen la biodiversitat dels espais verds.
Aquest projecte, impulsat al març del 2025, va suposar la instal·lació de 16 caixes-niu amb l’objectiu de crear refugis per a ocells en zones urbanes i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la conservació ambiental.