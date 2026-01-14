Educació

El comú d’Ordino acollirà estudiants de la Universitat d’Andorra per a estades formatives

El conveni signat avui entre les parts té una vigència de cinc anys i també preveu impulsar projectes conjunts de recerca i gestió

El rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves, amb la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma.

El comú d’Ordino i la Universitat d’Andorra (UdA) han signat un conveni que permetrà als estudiants fer estades formatives no retribuïdes i desenvolupar treballs de final de bàtxelor i màster en col·laboració amb la corporació ordinenca. L’acord, amb una vigència inicial de cinc anys prorrogables, estableix un marc estable de col·laboració en els àmbits de la formació, la recerca i la transferència de coneixement.

El conveni, signat per la cònsol major, Maria del Mar Coma, i pel rector de la UdA, Juli Minoves, també obre la porta a impulsar projectes conjunts i preveu la creació d’una comissió de seguiment per coordinar les activitats.

