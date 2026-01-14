Escaldes-Engordany
El CAEE inicia demà el cicle de conferències sobre l'antic Egipte
L’elevada demanda d’inscripcions ha fet necessari traslladar totes les sessions a la sala d’actes del comú
El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) inicia demà el cicle de conferències vinculat a l’exposició Del néixer al renéixer. Vivències a l’antic Egipte, i ho fa amb un gran èxit de convocatòria. L’elevada demanda d’inscripcions ha fet necessari traslladar totes les sessions a la sala d’actes del comú, per tal d’ampliar l’aforament i permetre que més públic hi pugui assistir.
El cicle, gratuït i obert a tothom amb reserva prèvia, compta amb la participació d'especialistes en egiptologia que abordaran temes com la família, la maternitat, la vida laboral o el rol de la dona en l’antic Egipte.
La primera conferència, “El conjunt familiar de Nikare. Un estudi en clau de gènere”, tindrà lloc demà a les 19 hores, amb Marc Orriols-Llonch, doctor en egiptologia i professor de la UAB. Les següents sessions seran el 21, 27 de gener i 10 de febrer, amb expertes com Anaïs Montoto, Myriam Seco i Luis Manuel Gonzálvez, que aprofundiran en la vida quotidiana i social de l’antic Egipte.
L’exposició, que es pot visitar al CAEE fins al 10 de febrer, segueix oberta de dilluns a dissabte amb entrada gratuïta.
