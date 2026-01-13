TRADICIONS
Tot a punt per a l’escudella de la capital i de la Massana
Dissabte se celebren les tradicionals escudellades de Sant Antoni a la Massana i Andorra la Vella. A la Massana, la confraria ha preparat unes 2.800 racions amb la participació de cuiners professionals i voluntaris formats en manipulació d’aliments, que inclouen opcions per a vegans i persones amb intoleràncies. La jornada començarà amb la missa a les 11 h a la capella de Sant Antoni de la Grella i continuarà amb actuacions de l’Esbart Valls del Nord i la Grossband.
A Andorra la Vella, la plaça Guillemó acollirà la 57a edició de l’Escudella, amb uns 90 escudellaires que prepararan els plats des de les 5 del matí. El repartiment començarà a les 13 hores i la jornada inclourà el lliurament de pins d’or, la benvinguda a nous membres de la confraria i la venda del plat commemoratiu.