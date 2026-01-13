ENCAMP
Inici de les afectacions per les obres de l’avinguda Joan Martí
El carrer de la Molina quedarà tallat al trànsit fins al 12 de març
El comú d’Encamp va començar ahir els primers treballs previs de la remodelació de l’avinguda de Joan Martí, en el tram entre la rotonda de Prat de Genil i Prada de Moles. Les actuacions formen part d’un projecte que es desenvoluparà en quatre fases i que té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat viària i la dinamització comercial de l’eix central de la parròquia.
Des d’ahir i fins al 12 de març, el carrer de la Molina queda tancat al trànsit rodat entre l’avinguda i l’entrada de l’aparcament del parc de l’Ossa, tot i que es manté el pas de vianants, l’accés als comerços i la càrrega i descàrrega. L’entrada i sortida de l’aparcament es farà únicament per la rotonda del Poble d’Encamp.
La fase 1 de les obres s’iniciarà el 19 de gener i tindrà una durada aproximada de 12 mesos. A partir d’aquesta data, el tram entre Prat de Genil i el carrer de la Molina funcionarà en sentit únic de pujada, mentre que el de Prada de Moles i la Molina mantindrà el doble sentit.
Els treballs comportaran també modificacions temporals del transport públic, amb anul·lacions i reubicacions de parades durant els primers mesos, així com ajustos en la circulació. El comú ha assegurat que es garantirà en tot moment l’accés a habitatges i comerços, i també els serveis bàsics de neteja, recollida de residus i senyalització provisional.