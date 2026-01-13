ENCAMP

Inici de les afectacions per les obres de l’avinguda Joan Martí

El carrer de la Molina quedarà tallat al trànsit fins al 12 de març

Obres a Encamp

Obres a Encamp

Redacció

El comú d’Encamp va començar ahir els primers treballs previs de la remodelació de l’avinguda de Joan Martí, en el tram entre la rotonda de Prat de Genil i Prada de Moles. Les actuacions formen part d’un projecte que es desenvoluparà en quatre fases i que té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat viària i la dinamització comercial de l’eix central de la parròquia.

Les obres iniciades ahir a Encamp.

Des d’ahir i fins al 12 de març, el carrer de la Molina queda tancat al trànsit rodat entre l’avinguda i l’entrada de l’aparcament del parc de l’Ossa, tot i que es manté el pas de vianants, l’accés als comerços i la càrrega i descàrrega. L’entrada i sortida de l’aparcament es farà únicament per la rotonda del Poble d’Encamp.

La fase 1 de les obres s’iniciarà el 19 de gener i tindrà una durada aproximada de 12 mesos. A partir d’aquesta data, el tram entre Prat de Genil i el carrer de la Molina funcionarà en sentit únic de pujada, mentre que el de Prada de Moles i la Molina mantindrà el doble sentit.

Els treballs comportaran també modificacions temporals del transport públic, amb anul·lacions i reubicacions de parades durant els primers mesos, així com ajustos en la circulació. El comú ha assegurat que es garantirà en tot moment l’accés a habitatges i comerços, i també els serveis bàsics de neteja, recollida de residus i senyalització provisional.

