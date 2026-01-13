ESCALDES-ENGORDANY
El comú adverteix els motoristes del perill de circular pel pont de la Constitució
El comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat treballs de reparació a la junta de dilatació del pont de la Constitució, malmesa pel pas de les màquines llevaneu durant la jornada de dissabte passat. L’ens comunal ha informat que la zona es mantindrà en obres durant els propers dies i ha emès un avís especial als motoristes, als quals recomana extremar la precaució a l’hora de circular pel tram afectat.
Segons el comú, l’àrea ja està degudament senyalitzada per advertir els conductors de la situació i evitar possibles incidents. La intervenció s’ha dut a terme amb celeritat davant el risc que el deteriorament de la junta pugui afectar la seguretat dels usuaris del pont.
El comú no ha concretat la durada exacta de les obres de reparació de la junta de dilatació, però es preveu que s’allarguin diversos dies.