Obres
Escaldes adverteix als motoristes de la perillositat de circular pel pont de la Constitució
La zona està en obres perquè la junta de dilatació es va malmetre a causa del pas de les màquines llevaneus dissabte
El comú d'Escaldes avisa, especialment als motoristes, pels treballs que es duen a terme al pont de la Constitució, on la junta de dilatació es va malmetre a causa del pas de les màquines llevaneus dissabte. L'ens comunal explica que la zona es troba senyalitzada i que "està en obres els propers dies".