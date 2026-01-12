Obres

Escaldes adverteix als motoristes de la perillositat de circular pel pont de la Constitució

La zona està en obres perquè la junta de dilatació es va malmetre a causa del pas de les màquines llevaneus dissabte

Els operaris treballant en la reparació de la junta de dilatació del pont de la Constitució.

El comú d'Escaldes avisa, especialment als motoristes, pels treballs que es duen a terme al pont de la Constitució, on la junta de dilatació es va malmetre a causa del pas de les màquines llevaneus dissabte. L'ens comunal explica que la zona es troba senyalitzada i que "està en obres els propers dies".

