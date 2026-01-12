La Massana
La Confraria de Sant Antoni comptarà amb cuiners professionals
La previsió és repartir unes 2.800 racions d'escudella
La tradicional escudellada de Sant Antoni a la Massana, que se celebrarà aquest dissabte, fa un pas endavant amb la incorporació de cuiners professionals i voluntaris formats en manipulació d’aliments. Segons el cap de la Confraria, Josep Maria Troguet, això permetrà garantir una escudella de “màxima qualitat, saborosa però alhora lleugera”.
La cita manté el caràcter popular i inclusiu, amb racions adaptades a intolerants al gluten, lactosa i api, i una versió vegana que es va introduir l’any passat amb bona acollida. La previsió és repartir unes 2.800 racions, en una jornada que es preveu molt participativa, especialment en caure en cap de setmana.
La missa començarà a les 11 hores a la capella de Sant Antoni de la Grella, seguida pels Encants i actuacions de l’Esbart Valls del Nord i la Grossband. El plat commemoratiu d’aquest any estarà dedicat precisament a l’esbart, en reconeixement a la seva trajectòria cultural.