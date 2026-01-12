ANDORRA LA VELLA
El comú obre un nou punt a l’Espai Ciutadà per tramitar la fe de vida
El comú d’Andorra la Vella ha habilitat l’Espai Ciutadà com a nou punt d’atenció per tramitar el document de fe de vida, una de les gestions administratives més sol·licitades, especialment entre la gent gran. La consellera de Social, Maria Nazzaro, explica que la iniciativa té com a objectiu facilitar aquest procediment en un espai més àgil i amb una atenció més personalitzada, ja que aquest tràmit representa més d’un 10% del total de gestions que es duen a terme al comú. “És una de les gestions més sol·licitades per la gent gran i, amb aquest nou punt, volem que la puguin fer amb més comoditat, evitar esperes innecessàries i oferir una atenció més propera”, destaca. L’obertura d’aquest nou servei també permet ampliar els punts d’atenció disponibles, que se sumen a l’Oficina de Tràmits de Santa Coloma i a Casa Comuna.