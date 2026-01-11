ESCALDES-ENGORDANY
El Museu Thyssen s’acomiada de la mostra ‘Vincles’, l’homenatge a Modest Cuixart
El Museu Carmen Thyssen va posar punt final a l’exposició Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen amb l’inici del desmuntatge de la mostra, que va retre homenatge a la figura i l’obra de Modest Cuixart. La retirada de les peces va cloure el diàleg artístic entre la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza i la Fundació Cuixart, després d’una exposició que va convidar el públic a redescobrir l’univers creatiu de l’artista.
Al llarg de la seva durada, la mostra ha estat l’eix vertebrador d’un programa d’activitats culturals, educatives i participatives adreçades a públics diversos, amb col·laboracions consolidades, tallers, concursos i propostes musicals i educatives. En el balanç, el Museu va destacar que Vincles va contribuir a reforçar el seu paper com a espai obert, participatiu i de foment del diàleg entre l’art i la ciutadania.