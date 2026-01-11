ACTIVITATS
El Lúdic Canillo creix un 32 % en la seva segona edició
La iniciativa augmenta la participació i amplia les modalitats amb nous grups per a adults i infants de tres anys
El Lúdic Canillo ha iniciat aquest cap de setmana l’edició del 2026 amb un increment significatiu de la participació, consolidant-se com una proposta estable dins la programació esportiva i familiar del comú, segons ha indicat la corporació. El projecte compta enguany amb un total de 92 infants i joves i 6 adults inscrits, una xifra que representa un augment del 32,4 % respecte a l’edició anterior, en què hi van participar 74 infants.
L’activitat s’organitza al voltant de les modalitats d’esquí alpí i surf de neu, amb diferents opcions adaptades a l’edat dels participants i als dies d’assistència, dissabte i/o diumenge. En el cas dels infants de 3 a 6 anys, s’ha ofert una modalitat d’un sol dia, els diumenges, que ha reunit 38 participants. Pel que fa als infants i joves d’entre 7 i 16 anys, el programa inclou tres opcions: dissabte, amb 19 participants, diumenge, amb 24 participants o ambdós dies, amb 11 participants.
Una de les novetats d’aquesta edició és la incorporació d’un grup d’adults, format per 6 persones, que participen en l’activitat els diumenges. En conjunt, dissabte han esquiat 30 infants, mentre que diumenge l’activitat aplega 73 infants, als quals cal afegir el grup d’adults.
La consellera d’Infància, Joventut i Esports del comú de Canillo, Laura Riba, ha destacat que l’augment de participants “demostra la consolidació del projecte Lúdic i la bona acollida que té entre les famílies”. Riba ha subratllat que la iniciativa facilita l’accés als esports de neu des de les primeres edats, fomenta hàbits saludables i contribueix a la conciliació familiar.
El comú de Canillo subvenciona el cost de l’activitat amb un 60 % per als infants que hi participen un dia a la setmana i un 40 % per als que ho fan dos dies. El projecte compta novament amb el patrocini de Creand i Grandvalira, així com amb la col·laboració de diverses botigues d’esports del país.
Entre les novetats d’enguany també destaquen la consolidació d’activitats lúdiques mensuals obertes a tota la família, com el Recorregut Lúdic Solidari o la Sortida Nocturna, la creació d’un grup específic per a pares i mares que volen iniciar-se a l’esquí, la incorporació d’un grup per a infants de 3 anys i una major flexibilitat horària per als participants d’entre 7 i 16 anys. A més, com a nova proposta, s’organitzarà el Lúdic Campus durant la primera setmana de les vacances escolars de Setmana Santa.