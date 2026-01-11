REPORTATGE
L’expansió de la vespa asiàtica
Declarat espècie invasora el 2022, en poc temps l’himenòpter ha passat de ser un desconegut a conquerir parròquies altes com Encamp i la Massana. Els banders lluiten per contenir-lo.
L’avanç de la vespa asiàtica a Andorra ha estat impressionant en els últims tres anys. Segons expliquen fonts dels banders, es va trobar un niu de la subespècie invasora (a l’Europa occidental s’ha establert la vespa velutina nigrithorax, originària d’Indonèsia, les muntanyes del nord de l’Índia i la Xina) la tardor del 2022 per primera vegada, entre Aixovall i la Margineda. El 2023, ja n’hi havia per tots els racons de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Un any més tard, van localitzar-se’n a Andorra la Vella i Encamp. I el 2025 se’n va destruir algun fins i tot a la Massana. Fins on podria arribar aquest predador? “Se n’ha trobat alguna reina a Canillo. És una espècie que pot viure aquí a Andorra fins a 1.600 metres per sobre del nivell del mar”, explica el cap dels banders, Ferran Teixidó.
“(...) haurem d’aprendre a conviure amb la vespa asiàtica perquè ha vingut per quedar-se”
L’expansió de la vespa asiàtica és imparable. “Hem d’estar vigilants per intentar contenir-la al màxim. Cal reduir-ne la població tant com puguem. Però també és cert que haurem d’aprendre a conviure-hi perquè ha vingut per quedar-se”, assegura Teixidó. El 2024 els banders van localitzar-ne i destruir-ne 38 nius. El 2025, més de seixanta. En la majoria d’aquests casos els agents van actuar després de rebre una trucada d’alerta d’un ciutadà. “Si us sembla que heu trobat un rusc de vespa asiàtica”, explica el tècnic, “cal, sobretot, no tocar-lo i posar-vos en contacte amb els banders. Si es comprova que el niu és, efectivament, de vespa asiàtica, els agents hi apliquen un biocida per destruir tota la colònia i, en acabat, retiren el niu”.
Zones humides
En cada rusc hi sol haver una població d’unes 2.000 vespes. Quines són les condicions ambientals on aquests insectes solen proliferar? El cap dels banders apunta que tenen predilecció per les zones humides o properes a rius i llacs, ja que necessiten aigua per construir els nius. No és estrany, per tant, que pul·lulin al centre urbà del país, vora el riu Valira. L’octubre de l’any passat, per exemple, se’n va localitzar i destruir un niu en un edifici de l’avinguda Carlemany.
Com que tenen més capacitat d’inocular verí que les autòctones, la picada de les vespes asiàtiques sol ser més dolorosa. Si la persona atacada té al·lèrgia al verí d’altres espècies d’himenòpters, una fiblada podria arribar a ser mortal. Tot i això, Teixidó recorda que la vespa asiàtica només és agressiva en cas que se senti amenaçada. És per això que, si se’n troba un niu, cal no acostar-s’hi i no manipular-lo.
Però la vespa asiàtica és una amenaça més directa per a les explotacions apícoles i altres insectes autòctons que no pas per a les persones. Les vespes no es mengen aquestes espècies, però les depreden per alimentar-ne les larves. Els apicultors s’enfronten a un enemic difícil de batre. Les abelles, explica Teixidó, “encara no se saben defensar d’aquest depredador”, tot i que està convençut que s’hi acabaran adaptant. Mentrestant, els apicultors posen paranys per impedir l’accés de les vespes als ruscs i es coordinen amb els banders en la lluita contra l’expansió de l’espècie invasora.
A Andorra, la vespa asiàtica té aquesta consideració des del 2022. El Govern està obligat per llei a treballar per limitar-ne la proliferació.